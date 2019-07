Ha trasformato le favole in canzoni d’autore. L’autore di “Il gatto e la volpe”, “L'isola che non c’è”, “Il rock di capitan uncino”, Edoardo Bennato, arriva a Pisa per un’esibizione live. L’artista sarà protagonista il 10 luglio alle 21.30, in piazza dei Cavalieri, per la rassegna Numeri Primi Pisa Festival.



L’eclettico chitarrista fa tappa a Pisa dopo il concerto a Giffoni sei Casali, a Salerno, dove ancora una volta ha incantato la platea con le sue canzoni. Nella città della torre pendente Bennato richiamerà molti altri fan e amanti della musica italiana con il suo sound originale e inimitabile. Pisa è già pronta ad ascoltare il suono della sua chitarra e della sua inconfondibile voce in un concerto live: un vero e proprio incontro con la musica d’autore. © RIPRODUZIONE RISERVATA