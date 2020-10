Adele dopo la dieta al Saturday Night Live: dimagrita e pronta per un nuovo album

Adele dopo la dieta è pronta a tornare sulle scene, dopo un lungo periodo di assenza, in cui le sue uniche apparizioni sono avvenute sui suoi profili social, con foto che la mostravano notevolmente dimagrita. La cantante britannica ha infatti annunciato su Instagram che il 24 ottobre sarà l’ospite d’onore della puntata del famosissimo Saturday Night Live della Nbc, dicendosi «eccitata» e «assolutamente terrorizzata».

Nella puntata, con Adele ci sarà anche la cantautrice statunitense H.E.R., da sempre una delle artiste preferite della star londinese. Dopo la fine del suo tour del 2017 e le voci sulla rottura con il marito Simon Konecki e sulla preparazione di un nuovo album a 5 anni dal successo di “25”, la pop star britannica (che ha già vinto diversi Grammy e un Oscar nel 2013 per “Skyfall” per la canzone dell’omonimo film della saga di James Bond) si cimenterà nella sua prima conduzione in assoluto: «Ma non c’è momento migliore del 2020 per saltare a testa alta nel vuoto con gli occhi chiusi sperando per il meglio, giusto?», ha aggiunto l’artista di 32 anni, che era già stata nello statunitense nel 2008, quando era apparsa accanto all’allora candidata alla vicepresidenza statunitense Sarah Palin in quello che si è rivelato uno degli episodi più visti di sempre del Saturday Night Live.

