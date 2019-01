Tutto su David Bowie, arriva una app con la voce narrante di Gary Oldman

Arriva l'8 gennaio, giorno del suo 72esimo compleanno, un'app dedicata a David Bowie, l'artista che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica, ha influenzato la moda e trasformato la sua morte in un'opera d'arte. L'applicazione prende spunto dalla mostra itinerante

David Bowie Is

partita nel 2013 dal Victoria and Albert Museum di Londra e conclusasi pochi mesi fa al Brooklyn Museum di New York dopo aver toccato tante città nel mondo, tra cui Bologna. La voce narrante è quella di Gary Oldman, amico di lungo corso del Duca Bianco. «È stato un privilegio essere coinvolto. È fantastico che i suoi fan possano fare questa esperienza», ha spiegato l'attore che ha recitato con l'artista nel film

Basquiat

ed è comparso in un video dell'album

The Next Day

.



L'app permetterà ai fan di Bowie, scomparso a gennaio 2016, di vivere o rivivere la mostra nella sua versione in realtà aumentata. Si potranno esplorare in una esperienza immersiva decine di costumi, video, testi scritti a mano e opere d'arte originali della mostra. Ci sono anche tanti oggetti non presenti nell'esibizione e in esclusiva per l'app. Gli utenti saranno in grado anche di esaminare ogni oggetto in dettaglio a 360 gradi e di riascoltare la musica di Bowie. L'applicazione è stata sviluppata da Planeta, società di New York, in collaborazione con il David Bowie Archive e Sony Music Entertainment. È disponibile sia per i dispositivi iOS sia per quelli Android.

© RIPRODUZIONE RISERVATA