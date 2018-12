Daniele Silvestri torna in tour: il 2019 nel segno dei palasport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri... e continuerò a farlo. Ma ho anche sempre avuto voglia di cimentarmi con sfide diverse, e a quanto pare le nuove canzoni sembrano spingermi in questa direzione». Con un post sulle sue pagine social, Daniele Silvestri annuncia così la sua nuova avventura: il ritorno nel 2019 con una lunga tournée nei palasport, che scandisce i 25 anni di carriera, e un nuovo progetto discografico ricco di suoni da «grandi spazi».Le date già in calendario sono: 19 ottobre 2019 Foligno (Pala Paternesi), 25 ottobre 2019 Roma (Palazzo dello Sport), 8 novembre 2019 Padova (Kioene Arena), 9 novembre 2019 Rimini (RDS Stadium), 15 novembre 2019 Bari (Palaflorio), 16 novembre 2019 Napoli (Palapartenope), 22 novembre 2019 Milano (Mediolanum Forum), 23 novembre 2019 Torino (Pala Alpitour). Accompagnato da una band di eccezionali musicisti, Daniele calcherà i grandi palchi dei palasport per la prima volta nella storia dei suoi live-tour dopo il successo in trio con Max Gazzè e Niccolò Fabi nel progetto «Il padrone della festa» e dopo lo spettacolare concerto-evento tenuto lo scorso anno con Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Max Gazzè, Niccolò Fabi e Diodato, tutti suoi ospiti nelle oltre 3 ore di musica live “Le cose in comune”, che aveva entusiasmato il Forum di Milano.