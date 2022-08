Posta, concerto ad alta quota per Daniele Silvestri

RIETI - Musica d'autore in alta quota tra note suggestive e lo spettacolo naturale del monte La Cerasa a Posta. Il 54enne cantautore romano, Daniele Silvestri incanta e coinvolge il suo pubblico che, per ascoltarlo, lo ha raggiunto a quota 1.552 metri dopo una miniescursione a piedi di circa un chilometro per raggiungere la sommità del vetta dove è stato allestito il palco in cui si è esibito Daniele Silvestri tra momenti di poesia e canzoni intimiste che si sono alternate a sound più movimentati che hanno fatto alzare in piedi e ballare i fans. Un pubblico che ha sfidato una temperatura non proprio estiva ma scaldato dalle note impegnate ma anche soensierate di Silvestri. Poi il cantante tra il pubblico per selfie, foto e firme su vecchi lp per un concerto di emozioni e panoramiche bellezze.