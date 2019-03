Dalla pizzica ai canti macedoni, in viaggio con il violoncello di Sollima

Doppio appuntamento martedì 12 marzo ore 19.30 e mercoledì 13 marzo (Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Gianni Borgna ore 11.30) con Giovanni Sollima e i suoi violoncelli, quest'anno riuniti nel Music Up Close Cello Ensemble, che affronteranno un viaggio tra tradizioni diverse ma le cui radici affondano però nello stesso terreno.



La musica diventa un racconto che percorre culture apparentemente lontane ma che nel passato si sono interfacciate, contaminate e che continuano a dialogare ancora oggi. Un'affascinante riflessione in musica sulla diversità e sul dialogo interculturale, dal Fandango alla pizzica salentina, attraverso le note e i ritmi di canti macedoni, armeni, africani, brasiliani.



Il concerto è frutto di una co-produzione tra l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Netherland Philharmonic Orchestra e l'Orchestra Sinfonica di Barcellona e Nazionale di Catalogna e rientra nel progetto europeo Music Up Close Network, e ha permesso a questo gruppo di giovani violoncellisti italiani, olandesi e spagnoli di incontrarsi e di intraprendere insieme un viaggio musicale attraverso l'Europa e le tradizioni dei loro Paesi.



Dopo la travolgente prima tappa ad Amsterdam, dove si sono esibiti nell'ambito della Cello Biennale 2018, il gruppo guidato da Sollima sarà a Roma per poi proseguire alla volta della Spagna, per il concerto finale de tour, il 12 luglio all’Auditori di Barcellona.

