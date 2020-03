Coronavirus, rinviato il tour di Brunori Sas: ecco le nuove date

Stop al tour di Brunori Sas. Date le recenti disposizioni governative, che non lasciano prevedere con certezza l’evolversi della situazione per quanto riguarda gli spettacoli live, l’intero tour nei palazzetti di Brunori Sas verrà posticipato alla stagione invernale 2020. Per le date posticipate i biglietti già acquistati rimangono validi.

Ecco il calendario degli eventi: 14 novembre 2020 a Reggio Calabria, 18 novembre Ancona, 20 novembre Jesolo, 22 novembre Assago, 24 novembre Casalecchio di Reno, 26 novembre Firenze, 29 novembre Torino, 1dicembre Roma, 3 dicembre Napoli, 5 dicembre Bari. Le date estive restano al momento confermate.

