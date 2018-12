Caput Musicae 2019, il Maestro Di Lella in concerto all'Auditorium con le migliori colonne sonore del cinema italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ingresso al nuovo anno, salutando il vecchio, accompagnati dalle colonne sonore dei migliori film italiani. Per Roma Caput Musicae 2019 - il concerto di Capodanno all’Auditorium Parco della Musica (giunto alla quinta edizione), il maestro Gerardo Di Lella ha scelto un repertorio musicale tra i capolavori del nostro cinema: le musiche di Ennio Morricone per C’era una volta il west, Nino Rota per i Vitelloni di Fellini, Piovani per il premio Oscar La vita è bella. Ma anche il motivo cult di Febbre da cavallo, e ancora Amici Miei, Rocco e i suoi fratelli, titoli indimenticabili della cinematografia italiana, che Di Lella reinterpreterà guidando i 71 musicisti della Grand Orchestra nella Sala Santa Cecilia. Il concerto, di scena il 1° Gennaio alle ore 19 e trasmesso in diretta su Radio Rai 1, è anche un auspicio, sin dal nome scelto dal maestro, affinché Roma possa diventare “caput musicae”, un riferimento musicale, ma più ampiamente culturale, come fu nei secoli passati. Tra gli omaggi ai compositori di ieri e oggi, che hanno scritto melodie senza tempo, il cui valore è apprezzato nel mondo, Gerardo Di Lella proporrà anche il repertorio di un romano doc, scomparso recentemente, Stelvio Cipriani: compose nella sua carriera circa 300 colonne sonore, accompagnando film di genere diverso, dal western ai polizieschi. Il suo titolo più celebre, che non mancherà di essere suonato dall’ensemble del Maestro Di Lella, è Anonimo Veneziano, film diretto da Enrico Maria Salerno.