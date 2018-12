Capodanno, l'Eur "capitale" della musica techno con i migliori dj internazionali

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'"capitale" della musica techno internazionale. Anche quest'anno, sarà in questo quadrante della città, che si concentreranno alcune stelle della consolle, italiane e non. Quattro locali uniti in un’unica girandola di palchi ed esibizioni, con il meglio degli artisti internazionali techno (e non solo): il Salone Delle Fontane, Spazio900, Room26 e Plusroom, sono i locali che ospiteranno le maratone musicali. E' il Capodanno firmato- diretto da Neon, sempre in grado di richiamare i più grandi dj - che richiamerà negli spazi privati attorno all’obelisco di piazza Marconi migliaia di giovani e meno giovani. Tra le stelle internazionali che animeranno la nottata di San Silvestro all’Eur, non mancheranno: Joseph Capriati, Amelie Lens, Sam Paganini, Marco Faraone, Ilario Alicante, Pan-Pot, Ryan Elliott. Per l’After Party, c’è poi l’opzione Atlantico: dopo la cena, spazio alla musica con Luca Agnelli, Raffaele Attanasio, Domenico Crisci, Enrico Sangiugliano.