Concerti e flash mob: a Pesaro si festeggia il “non compelanno” di Rossini

Pare che ci siano voluti solo 13 giorni, a Gioachino Rossini, per musicare il libretto del Barbiere di Siviglia, alternando lavoro e pranzi luculliani, tra note, calici di rosso e amici. Non basta invece un anno – anche se si tratta dell’Anno Rossiniano, il 2018 – per celebrare la vita del Maestro: tra febbraio e marzo 2019 va in scena la Settimana Rossiniana, l’iniziativa con cui Pesaro, città di nascita e d’elezione, gli tributerà un importante omaggio.



Appuntamento dal 24 febbraio al 3 marzo con il “non compleanno” di Gioachino Rossini: la data corretta sarebbe il 29 febbraio, non a caso un giorno eccezionale, fuori norma ed eccedente come il suo genio. La Settimana Rossiniana ha un calendario, anzi, una partitura, capace di incuriosire e coinvolgere ogni genere di pubblico, e non solo gli appassionati di musica classica e operistica.



Si inizia sabato 23 febbraio, con Elucefu, composizione fatta di luci che trasfigurerà completamente via Rossini, a partire dalle ore 18. Protagoniste, le lanterne d’artista della città di Alghero, progettate da Tonino Serra e Giorgio Donini e “vestite” dallo stilista Antonio Marras, che creeranno un’atmosfera sospesa e romantica.



Tutti a naso in su sotto Casa Rossini, a partire dalle 19, per il Concerto dal Balcone curato dall’Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" del Rossini Opera Festival, con il soprano Claudia Muschio, il baritono Carles Pachón e la pianista Tamuna Giguashvili. Ci si sposterà poi in piazza Lombardini, al Circolo Villa Fastiggi, per il Rossini Party con i Rossini Street Friends, il dj set e, naturalmente, la pizza Rossini, ricetta dedicata al Maestro (ingresso libero).



Domenica 24 febbraio gli appuntamenti si susseguiranno sin dal mattino. In contemporanea, a Palazzo Mosca e al Teatro Rossini, andranno in scena, rispettivamente, La bottega fantastica di Rossini. La musica sinfonica. Guida all’ascolto a cura di Mario Totaro, con la partecipazione della Filarmonica Rossini, e Passeggiata nel teatro segreto. Rossini è (anche) un teatro! a cura di Cooperativa Teatro Skené. La musica è un viaggio, e il duo composto dal baritono Giacomo Medici e dalla pianista Francesca Matacena trasporterà il pubblico da Pesaro al Sud America, dall’opera al tango.



Appuntamento quindi con Direzione Buenos Aires. L'arte di farsi amare da Rossini a Piazzolla alle 12.15 a Casa Rossini, regia di Rossini International e del Museo storico Benelli. Nel pomeriggio, alle 16.30, si ritornerà a Palazzo Mosca per assistere a un racconto-concerto promosso da Sistema Museo: i musicisti Pamela Lucciarini e Stefano Gagliardi proporranno Io, Gioachino Rossini e il pianoforte, a cura di Claudio Veneri e Valerio Veneri.



Si cambierà pubblico alle ore 17.00 col il Teatro Sperimentale, che proporrà a bambini e famiglie Figaro. Largo al factotum! Il Barbiere di Siviglia, nell’ambito della rassegna Andar per fiabe al profumo di Rossini. L’ultimo atto si svolgerà al Teatro Rossini, con le Celebrazioni rossiniane a cura di Ente Concerti, sul palco la violoncellista Silvia Chiesa e il pianista Maurizio Baglini.



Salutato il weekend, si riprenderà martedì 26 febbraio, all’Auditorium Palazzo Montani Antaldi, alle ore 17.30: Sergio Ragni, per la Fondazione Rossini, proporrà Uno alla volta, per carità! Storie di personaggi alla corte di Rossini. Alla Chiesa dell’Annunziata, alle ore 21, è la volta di Aria ai mantici. Omaggio a Gioachino Rossini, con i musicisti dell’Accademia Fisarmonicistica Italiana e la partecipazione di Claudio Jacomucci, alla fisarmonica, e Simone Spinaci alla chitarra.



Il giorno dopo, mercoledì 27 febbraio, l’Auditorium Pedrotti è la location del concerto de I Maestri, orchestra vocale della Corea del Sud, diretta da Jaemoo Yang, con Angelina Kim al pianoforte e Alberto Casadei al violoncello: il programma, naturalmente, è dedicato a Rossini, ma non solo.



Giovedì 28 febbraio il vento terapeutico della musica soffia anche tra le corsie, grazie al progetto Rossini in pediatria, che promuove la sua musica tra i bambini ricoverati, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro, ABIO Associazione Bambini in Ospedale e Comune di Pesaro. Il successivo appuntamento è alla Chiesa dell’Annunziata alle 18.00, con la presentazione del libroRossini! di Matthieu Mantanus con illustrazioni di Alessandro Baronciani, edito da Feltrinelli, alla presenza dell’autore e dell’illustratore.



Archiviato febbraio, il 1 marzo inizia prendendo per mano i bambini e facendo loro sperimentare il laboratorio Un buon non compleanno! A me? A te! Alle 16.30 a Casa Rossini e Palazzo Mosca, a cura di Sistema Museo. Chi volesse conoscere meglio la Fondazione Rossini può incontrare Gianni Letta, Ilaria Narici, Daniele Carnini e Cesare Scarton, che presenteranno la sua attività all’Auditorium Palazzo Montani Antaldi alle 17.30.



In serata, al Teatro Rossini, alle 21.00, ci si immerge nel mondo del compositore con la farsa comica La cambiale di matrimonio, in un solo atto, eseguita dall’Orchestra del Conservatorio Statale di musica G. Rossini diretta da Alessandro Bonato per la regia di Francesco Calcagnini e Davide Riboli. Una prova speciale (ore 11.00) sarà riservata alle scuole superiori.



Il weekend inizia sabato 2 marzo con l’attore Paolo Cevoli, che al Teatro Rossini, alle 21.00, proporrà un omaggio ironico, una vera e propria Rossini Compilation, accompagnato sul palco dal quartetto Saxofollia con gli arrangiamenti di Michele Mangani e Stefano Caniato.



Infine l’ultima giornata della Settimana Rossiniana: domenica 3 marzo, alle 16.30, a Palazzo Mosca va in scena un format particolare, una conferenza-concerto di Brunella Paolini, con il soprano Pamela Lucciarini ed Elisabetta Redeghieri al pianoforte. Si chiude con Omaggio a Rossini, che riassume il senso di queste celebrazioni: I Virtuosi Italiani e Vincenzo Bolognese, violino solista, saliranno sul palco del Teatro Rossini alle 18.00. Oltre agli appuntamenti in cartellone, altre iniziative contribuiranno ad alimentare il clima di festa che in quei giorni pervaderà Pesaro. Il 23 e 24 febbraio e il 2 e 3 marzo, a Casa Rossini, Figaro in persona sarà a disposizione dei visitatori per occuparsi di barba e capelli, dalle 10.00 alle 13.00, mentre il 23 febbraio e il 2 marzo la pianista e concertista Alceste Neri guiderà il pubblico in Nella storia del pianoforte, una visita musicale a Palazzo Mosca.



E per finire l'arrivo nella stazione di Pesaro del trenino a vapore Ravenna-Fano: l'anno scorso il baritono Nicola Alaimo fu protagonista di un flash mob



Infine, dal 23 febbraio al 3 marzo sono previste aperture straordinarie di Casa Rossini, Palazzo Mosca-Musei Civici, Mostra “Rossini150” e Tempietto Rossiniano. Tutte le proposte, gli appuntamenti, le iniziative organizzate nell’ambito della Settimana Rossiniana si possono scoprire consultando il programma completo sui siti www.rossini150.it - www.pesarocultura.it e telefonando al Teatro Rossini 0721 387621-20.

