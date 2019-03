Da Amy Winehouse a Dolores O' Riordan, tutte le popstar morte in circostanze misteriose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Michael Jackson a Dolores O' Riordan, passando per Keith Flint, trovato morto questa mattina nella sua casa dell'Essex, in Gran Bretagna. Sono tante le star della musica anni 80-90 a essersene andate negli ultimi anni in circostanze più o meno tragiche o misteriose.Il 25 giugno del 2009 il re del pop Michael Jackson muore a 50 per un'intossicazione da Propofol, potente anestetico. Il 23 luglio 2011 è Amy Wimehouse a essere trovata senza vita nella sua casa di Londra: le circostanze della sua morte tuttora non sono chiare. Whitney Houston muore invece a 48 anni, nel 2012, in un albergo di Beverly Hills a causa di un abuso di farmaci e droghe.Il 21 aprile del 2016 è la popstar Prince a morire per un'overdose dell'antidolorifico Fentanyl. Per George Michael è fatale un arresto cardiaco nel dicembre del 2016, mentre pochi mesi dopo, nel luglio del 2017, viene trovato senza vita il leader dei Linkn Park Chester Bennington: si è impiccato nella sua residenza californiana di Palos Verdes. Come Keith Flint, leader dei The Prodigy, i cui colleghi parlano di suicidio. Resta tuttora un mistero la morte della cantante dei Cranberries Dolores O'Riordan: l'artista è morta a 46 anni nel gennaio 2018: da tempo lottava contro problemi di salute e aveva già tentato il suicidio nel 2013.