Bocelli e Dua Lipa: dal 9 novembre in radio il brano del loro duetto “If Only”

A pochi giorni dalla conquista delle classifiche USA e UK con il suo nuovo album “Sì”, Andrea Bocelli arriva in radio - da oggi 9 novembre - con “If Only”, il duetto straordinario con la star mondiale del pop Dua Lipa, contenuto nel disco del tenore (già disponibile su tutte le piattaforme digitali).



La neo vincitrice dei MTV Europe Music Awards 2018 come Miglior Artista Pop dell’anno in questo brano per la prima volta canta anche in italiano. Prodotto da Bob Ezrin e Mauro Malavasi, “If Only” vede intrecciarsi la voce di Bocelli e quella di Dua Lipa alternando inglese e italiano, con un’apertura orchestrale maestosa e di grande effetto.



Il brano nella sua versione italiana “Qualcosa più dell’oro”, porta la firma del medesimo sodalizio artistico che diede vita a “Con te partirò”, Francesco Sartori e Lucio Quarantotto. In particolare, è l’ultima canzone che hanno firmato insieme, prima della tragica scomparsa di Quarantotto.



In un mondo in cui l’oro, metafora del denaro e della ricchezza, è inseguito e venerato, questo testo è un inno all’amore ed alla sua dimensione sacra: amore come entità creativa, come energia che muove il mondo e senza il quale la vita non avrebbe senso.

