Beyoncé e Jay Z: «Per chi diventa vegano concerti gratis a vita»

Si chiama "The Greenprint Project" l'iniziativa promossa da Beyoncé e Jay-Z che promette di regalare concerti gratis «per tutta la vita» a coloro che sceglieranno di diventare vegani. Lo ha annunciato la popstar statunitense attraverso il proprio account Instagram. Il progetto promette - in realtà - di regalare «fino a 30 anni di concerti gratis» a chi segue alcuni semplici passi per entrare nel mondo dei vegani: basta semplicemente scegliere la propria dieta tra sei opzioni, che vanno da un piano vegano «all-day», a una scelta più moderata che influenza solo una parte della giornata.





Non è la prima vola che Beyoncé e Jay Z provano a sfruttare la loro popolarità per sensibilizzare il pubblico su tematiche come l'ambiente e l'alimentazione. Secondo il progetto promosso dalle due superstar americane, cambiare abitudini alimentari potrebbe contribuire in maniera decisiva a salvare il pianeta. Che siate ecologisti convinti, o semplicemente fan della musica di Beyoncé e Jay Z, questa potrebbe essere l'occasione buona per dire addio alla carne e diventare vegani.

