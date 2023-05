Beyoncé e Jay-Z comprano una villa per 200 milioni di dollari, record storico per la California: ecco quanto è grande (e cosa c'è dentro)

Beyoncé e Jay-Z hanno speso 200 milioni di dollari per villa/oasi a Malibu, progettata dallo stesso architetto che sta realizzando la casa sull'oceano di Kanye West. Questo prezzo la rende la casa più costosa mai venduta in California. In America., il record appartiene al titano degli hedge fund Ken Griffin, che ha sborsato circa 238 milioni di dollari nel 2019 per una casa di quattro livelli all'interno di 220 Central Park South, a New York. Forse non c'è bisogno di quello che cantava Sangiovanni, «Se vuoi ti compro tutta Malibu»: basta un villone.

Jay-Z, Beyoncé buy most expensive home ever in California for $200M https://t.co/f7w8k2JkeF pic.twitter.com/VRV28Mcxdx — New York Post (@nypost) May 20, 2023

Secondo TMZ, la coppia ha acquistato la casa Malibu di 40.000 metri quadrati situata su 8 acri da William Bell Jr., uno dei più grandi collezionisti d'arte del mondo.

Le caratteristiche del design includono anche un gioco d'acqua interno e una piscina, il tutto utilizzando 7.645 metri cubi di cemento. Ma sembra che la coppia se ne sia andata con un affare. Inizialmente la proprietà era stata valutata 295 milioni.