Rkomi, singolo in stile "Assassin's Creed": ecco "Non ho mai avuto la mia età"

Rivincita e autoaffermazione dei giovani. Questo l'obiettivo di Ubisoft Italia e del rapper Rkomi nel progetto "Forgia il tuo destino" che si concretizza nel singolo dell'artista milanese "Non ho mai avuto la mia età". Nel video, forti richiami all'ultimo capolavoro Ubisoft, "Assassin's Creed: Odyssey", il nuovo capitolo della celebre saga sulla lotta Assassini-Templari ambientato questa volta nella Guerra del Peloponneso dell'antica Grecia. I fan infatti si accorgeranno subito della presenza nel video di un oggetto chiave della saga, la mela dell'Eden.«I ragazzi di oggi non sono nè ascoltati nè capiti», afferma Rkomi. «Il pezzo che ho scritto racconta che i giovani quando hanno dei sogni sono i primi a lottare per poterli realizzare, anche a discapito di chi li scredita». Un progetto per dare dunque voce ai "Centennials" o "Generazione Z", ossia tutti i ragazzi nati tra il 1995 e il 2010, per dare manforte alla loro rivincita nei confronti dell'incomprensione degli adulti. Non a caso, il progetto arriva da due universi - i videogame e la musica - che spesso non vengono ritenuti mezzi di comunicazione sani, divulgatori di messaggi costruttivi.«Assassin's Creed ha interpretato i valori di una generazione», spiega Alberto Coco, direttore marketing per Ubisoft Italia. «Gli eroi della saga credono nell'uomo e nel libero arbitrio come motore primo per l'emancipazione e il progresso. Esattamente come le nuove generazioni mettono l'uomo davanti a tutto, prima del mercato e delle forze dell'economia, prima di ideologie, governi e istituzioni».