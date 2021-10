Stasera in tv, oggi lunedì 11 ottobre su Rai 4 «Assassin's Creed»: curiosità e trama del film con Michael Fassbender

Lunedì 11 Ottobre 2021, 16:02

Stasera in tv, lunedì 11 ottobre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Assassin's Creed» del 2016. Terzo lungometraggio diretto dal regista australiano Justin Kurzel. Tra i protagonisti Marion Cotillard, Michael Fassbender e Jeremy Irons.

Adattamento live-action della serie di videogiochi di azione-avventura a tema stealth sviluppata da Ubisoft Montréal.

La trama

Attraverso una tecnologia rivoluzionaria che sblocca i ricordi dalla catena genetica, Callum Lynch assapora le avventure del suo antenato Aguilar, nella Spagna del XV secolo. Callum scopre molto presto di essere un discendente della misteriosa Società segreta, gli Assassini, e accumula incredibili conoscenze e competenze che lo rendono idoneo a sfidare, al giorno d'oggi, la potente e opprimente organizzazione templare.

Curiosità

Il primo trailer del film è stato diffuso durante il «Jimmy Kimmel Live!» l'11 maggio 2016, seguito poco dopo da quello in italiano. Il secondo trailer è stato diffuso online dalla 20th Century Fox il 18 ottobre 2016, seguito poco dopo da quello in italiano. Il terzo trailer è stato diffuso online il 9 dicembre 2016, mentre il 19 dicembre in italiano.

La pellicola è uscita il 21 dicembre 2016 nelle sale statunitensi, distribuita da 20th Century Fox. In Italia, 20th Century Fox aveva inizialmente indicato il 22 dicembre come data di uscita, per poi spostare quest'ultima al 5 gennaio 2017. In seguito, poi, la data di uscita è stata anticipata al 4 gennaio.

Negli Stati Uniti, la visione del film è stata vietata ai minori di 13 anni non accompagnati per "scene di azione violenta, temi non adatti ed utilizzo di linguaggio scurrile".

