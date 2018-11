“Ansia e disagio”, Giancane festeggia a Roma le cento date del suo tour

Annunciati nuovi appuntamenti live di Giancane per presentare “Ansia e disagio”, l’ultimo disco di inediti uscito lo scorso novembre per Woodworm Label (distr. Artist First/Audioglobe).



L’artista, che il prossimo sabato 3 novembre festeggerà in concerto al Monk di Roma la centesima data del tour, sarà impegnato anche in uno speciale concerto evento a Firenze insieme al fumettista Zerocalcare, che disegnerà durante il live di Giancane e il pubblico potrà vedere le sue creazioni proiettate in tempo reale sugli schermi della Flog.



“IPOCONDRIA”, il singolo e video di “ Giancane feat. Rancore ” , è l’ultimo estratto dal disco “Ansia e disagio” ed è anche il primo video musicale interamente disegnato dal fumettista Zerocalcare, la cui arte si anima sullo schermo, realizzando una perfetta ambientazione per il singolo di Giancane. © RIPRODUZIONE RISERVATA