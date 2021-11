Ianez, il videoclip del nuovo singolo “Analisti ne abbiamo?”. L’artista aprirà il concerto di Canarie il 25 Novembre

Arriva il videoclip del nuovo singolo di Ianez “Analisti ne abbiamo?”, uscito il 22 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Un brano di riflessione sui fenomeni del web che diffondono fake news a macchia d’olio alimentando (o cavalcando?) il malcontento generale.

Ianez, il videoclip di "Analisti ne abbiamo?"

É fuori il videoclip realizzato da Antonella Giuliano, che accompagna il brano. L'abitacolo di un'auto diventa un contenitore di passeggeri fastidiosi e agitati che, protetti da un inscatolamento su ruote, commentano ciò che s'intuisce vedano al di là dei vetri. Il conducente è lo stesso Ianez, che viene coinvolto dai passeggeri ritrovandosi al centro di selfie e in accese discussioni tra passeggeri.

Nel giorno di luna piena le Black Sheeps presentano "Onde"

«Una metafora per descrivere l'approccio scriteriato al social, la rabbia degli annoiati, l'egocentrismo che alimenta giudizi superficiali per un protagonismo da cinque minuti», racconta l’artista. «In un mbiente in cui le fake news trovano terreno fertile e diventano alimento per dita pronte alla diffusione».

“Analisti ne abbiamo?” è un brano impegnato che affronta, con ironia e un pizzico di sarcasmo, il tema attualissimo dei tuttologi da Social Network per ridicolizzare quell'approccio oggettivamente dannoso, ignorante e maleducato, alla società virtuale con l’uso scriteriato della rete che crea confusione, nell'accezione più negativa del termine, alimentando e cavalcando il malcontento generale senza avere delle vere basi di discussione o contestazione che rendano il dialogo costruttivo. L’artista vastese, vincitore del Radio Sonica Live Show, sarà l’Opening Act del concerto di Canarie a Largo Venue il 25 novembre dove si esibirà con la sua band.