Nel giorno di luna piena le Black Sheeps presentano "Onde"

TERNI - A nemmeno due anni dall'uscita del loro primo album “Non aspettarmi sveglio”, le Black Sheeps, cantautrici rock ternane Ilaria Pileri e Claudia Carletti, continuano a «trasformare esperienze ed emozioni in qualcosa di buono, in un progetto fatto di parole e musica». Scelgono il giorno di luna piena, venerdì 19 novembre 2021, per presentare il singolo “Onde”. «Come non lasciarsi sedurre dalle fasi lunari?» – dicono. La luna esercita un grande attrattiva sulle Pecore Nere, più o meno come quella che provoca le variazioni periodiche del livello dei mari. «Per questo motivo - dichiarano Ilaria e Claudia - abbiamo deciso di farci guidare nelle uscite dei singoli, proprio dalle fasi lunari». «Nel nuovo brano il fluire della vita è rappresentato proprio dalle onde che, sempre in movimento, arrivano sulla spiaggia, tornano indietro e prendendo la rincorsa, provano ad andare un più avanti nel loro cammino, senza mai arrendersi, metafora perfetta della vita, che fa tanti giri, ma ci riporta sempre al centro di noi stessi, punto dal quale è sempre possibile trarre la forza per ricominciare». Con "Onde" le Black Sheeps trasmettono la malinconia di una stagione appena passata, «un'estate finita che diventa lontana, sognata e sognante». Le cantautrici ternane propongono un brano intimo, emotivo, onirico, che «oltrepassa il confine del rock», come ci tengono a sottolineare, senza però perderlo di vista. Un brano di 4 minuti dove il cantato lascia spazio alla musica, calibrata con cura: il violoncello di Giuseppe Tortora e il pianoforte di Riccardo Ciaramellari danzano con la chitarra elettrica di David Pieralisi e la ritmica della batteria di Saverio Federici, dando vita ad un crescendo sonoro, evanescente e crudo allo stesso tempo.

