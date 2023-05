Alex Britti, il videoclip di "Nuda" e le nuove date del tour

Fuori oggi su Youtube il videoclip ufficiale di Nuda il nuovo singolo di Alex Britti, uscito per Believe che insieme a Tutti come te è già disponibile sulle piattaforme digitali. Nel video, diretto da Marcello Iappelli, Alex ci porta con sé in studio di registrazione, dove ha realmente registrato il brano, per un risultato fuori dall’ordinario. Con lui non solo la sua amata chitarra ma anche gli strumenti che hanno accompagnato la sua formazione di artista come batteria, basso, tastiere e sequenze in una dissolvenza continua che trasmette la sua versatilità e abilità come polistrumentista. Il flusso di immagini è scandito dal ritmo degli strumenti che amplificano il suono dando vita a un pop psichedelico. La canzone è una fusione tra cantautorato italiano e rock strumentale, una hit che entra in testa con una melodia leggera e penetrante. Nuda è un brano sincero, un vero e proprio rhythm and blues declinato al pop che ci riporta alle sonorità blues e jazz delle origini, un gioco hendrixiano di intrecci di immagini capace di trasportarci in un sogno a occhi aperti con protagonista una figura femminile.

A pochi mesi dall’ultimo Tour sul divano decisamente più intimista, ALEX BRITTI è anche protagonista del nuovo ALEX BRITTI LIVE 2023, show che lo porta a riabbracciare il suo pubblico nelle principali arene, piazze e festival italiani per un’estate incandescente scandita dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.

L’ALEX BRITTI LIVE 2023 organizzato e prodotto da Just1 e distribuito da OTR Live prosegue e aggiunge nuove date in tutta Italia: dopo le prime tre tappe in Sicilia Sardegna e Puglia, i prossimi appuntamenti sono il 1 giugno a Guglionesi (CB), il 3 giugno a Taurianova (RC), l’11 luglio a Racalmuto (AG), il 15 luglio a Mosciano Sant’Angelo (TE), il 16 luglio a Castelliri (FR), il 18 luglio a San Chirico Raparo (PZ), il 23 luglio a Orvieto (TR), il 26 luglio al Castello Sforzesco di Milano, il 7 agosto a Lignano Sabbiadoro (UD), il 12 agosto a Specchia (LE), il 15 agosto a Montesilvano (PE), il 19 agosto a Forte dei Marmi (LU), il 21 agosto a Sabaudia (LT), il 28 agosto a Ugento (LE), il 2 settembre ad Amalfi (SA), il 16 settembre a Ozieri (SS) per concludersi il 30 settembre a Plan de Coumarial in Valle d’Aosta.