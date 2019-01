Alessandra Amoroso, in radio “Dalla tua parte” e da marzo di nuovo in tour

Dal 4 gennaio arriva in tutte le radio il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

Dalla tua parte

. L'artista con il nuovo album

10

ha già conquistato il disco di platino, dopo aver debuttato direttamente al numero 1 della classifica Fimi - Gfk e aver conquistato il disco d'oro a una sola settimana dall'uscita del disco.



In questi giorni Alessandra Amoroso sta lavorando con il suo team sul progetto del nuovo tour che proprio lei ha voluto speciale e con un concept preciso: arrivare in ogni regione d'Italia per poter andare incontro e cantare con tutta la sua big family.



Il tour partirà il 5 marzo da Palalpitour di Torino e terminerà in Sicilia, al Palasport di Acireale (terza tappa dopo il 26 e 27 marzo, entrambe le date in sold out). Tripla tappa a Roma al Palalottomatica il 20 e 21 marzo e il 3 maggio. Due le date al Milano Mediolanum Forum l'1 e 2 aprile.



«Sono molto impegnata sulla costruzione della scaletta - rivela l'artista - che con 10 anni di carriera prevede sicuramente oltre 20 brani, racconta sorridendo non mi sembra giusto lasciar fuori Immobile, Stupida, Estranei, i brani con i quali ho iniziato e che ormai fanno parte della nostra storia, mia e della mia big family. Aspettatevi circa due ore di spettacolo, sicuramente non mancheranno i nuovi brani tratti da

10

. Per fare uno show perfetto sto curando molto la mia voce, che è il mio strumento. A breve inizierò a lavorare con i musicisti sugli arrangiamenti ma non voglio assolutamente stravolgere i brani, devo cantarli insieme al pubblico così come loro li conoscono. Sono molto felice di partire da Torino sicuramente al Pala Alpitour sarà una prima grandissima festa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA