Aiello con Ex Voto Tour 2020 all'Atlantico Live di Roma in aprile

Dopo il tutto esaurito di Napoli, Aiello, artista rivelazione del panorama musicale italiano, registra il tutto esaurito anche per la tappa conclusiva dell’Ex Voto Tour 2020, prevista a Roma all’Atlantico Live, giovedì 9 aprile. L’Ex Voto Tour 2020, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e anticipato dalle anteprime sold out di Milano e Roma, partirà sabato 21 marzo dal Fabrique di Milano, per poi proseguire al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino), mercoledì 25 marzo, e al Vox di Nonantola (Modena), domenica 29 marzo. Il cantautore si esibirà successivamente al Tuscany Hall di Firenze, giovedì 2 aprile, a Napoli lunedì 06 aprile presso la Casa della Musica (tutto esaurito), per poi concludere nella data sold out all’Atlantico Live di Roma, giovedì 9 aprile. © RIPRODUZIONE RISERVATA