Domenica In, il selfie di Aiello con Mara Venier diventa virale: «Zia Mara è tanta roba»

«Eccolo qua, Aiello. E c'è anche la dedica per zia Mara!»: è così che ieri Mara Venier ha presentato il cantante di Ora nello studio di Domenica In. Un ospite particolarmente gradito per la conduttrice di Rai Uno, che non ha mai nascosto il suo affetto per il cantante di origine cosentina. «Non trattenerti mai», lo aveva incoraggiato Mara Venier nella puntata di Domenica In dello scorso 7 marzo, quando in studio si era parlato della prima esibizione di Aiello sul palco dell'Ariston, a Sanremo 2021.

Il post

E oggi il cantante non si è trattenuto: al punto che ha deciso di omaggiare la conduttrice con un post su Instagram dove - rigorosamente distanziati per via del Covid - Mara Venier gli manda un bacio: «L’ho detto subito ai miei amici: zia Mara è tanta roba», si legge in un post. Ieri, inoltre, Aiello ha omaggiato lo studio di Domenica In con il suo nuovo disco, Meridionale, autografato per Mara Venier con una dedica speciale: «Mi hanno fermato alcuni fan, l'altro giorno, e mi hanno detto: aveva ragione "zia Mara". Se canti senza emozione, che artista sei?»

