Achille Lauro sul palco dell'Ex Forlanini col suo dj Boss Doms: «Aspettatevi la fine del mondo»

«Aspettatevi la fine del mondo». Con queste parole Achille Lauro aveva presentato, durante l'edizione fiorentina Wired Next Fest di settembre, il suo ultimo singolo “1990”. Sale quindi l'attesa per il suo concerto a Roma previsto sabato 2 novembre. Il rapper e cantante romano, conosciuto soprattutto per aver preso parte alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce, si esibirà all'Ex Forlanini insieme al suo Dj e producer Boss Doms. Noto per i suoi lavori nell'underground hip hop, il rapper è considerato il pioniere della samba trap, una variante della trap in chiave latina. A partire da giovedì 31 novembre Lauro sarà poi ad X Factor per presentare il suo album e in quella occasione verrà anche celebrato anche come il nuovo presentatore del talent show musicale più famoso del mondo.

Leggi anche Achille Lauro: «Io un incompreso, proprio come Luigi Tenco»



«Dal 1969 passiamo al 1990, stiamo viaggiando nelle epoche - ha detto il cantante. Sono molto contento perché prima ci eravamo ispirati ai monumenti della musica mondiale, e ora siamo passati alle vecchie nostalgie. Aspettatevi la fine del mondo». Il musicista ha aggiunto: «per me che sono un autore, che la mia passione è scrivere, che ho pubblicato dischi e libri con i miei pensieri, è molto importante che ci sia la tutela di un istituto come la Siae in Italia. Sono molto contento di essere ritornato a Siae, che sarà mio partner per tutti i lavori futuri».

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA