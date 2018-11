“Il mito di Giove” di Lindsey Davis, torna l'investigatore Marco Didio Falco

Ancora una vicenda intricata tutta da risolvere per l'investigatore Marco Didio Falco, il protagonista della fortunata serie di Lindsey Davis ambientata nella Roma imperiale del I secolo d.C.: arriva con Kogoi Edizioni un nuovo volume della scrittrice inglese tradotto in italiano, "Il mito di Giove" (pp.368, 19 euro), ambientato in Britannia.



Il lettore si troverà coinvolto in un giallo mozzafiato, in cui Davis costruisce, con lo stile che la contraddistingue, una storia ricca di colpi di scena, dai ritmi frenetici e dai risvolti imprevedibili. Il coraggioso investigatore Falco, infatti, durante una tranquilla visita in Britannia ai parenti della sua compagna, Elena Giustina, figlia del senatore Camillo Vero, dovrà vedersela con una serie di omicidi, incontri indesiderati, pericoli e minacce. La trama prende le mosse dal misterioso omicidio del consigliere di re Tigidubrus, avvenuto nella città di Londinium, diventata un polo di attrazione per commercianti regolari e per criminali provenienti da Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA