Coppa Davis, Sinner e Fognini si arrendono ai numeri uno. Croazia in semifinale

Si arrendono in due set (6-3, 6-4) di un'ora e 19 minuti, Sinner e Fognini, nel doppio maschile di Coppa Davis contro Mektic e Pavic. Nessun rimpianto: i croati si sono rivelati nettamente superiori, non a caso sono i numeri 1 al mondo della specialità. Non hanno concesso neanche una palla break agli azzurri. Il grande rammarico di oggi è invece la sconfitta di Lorenzo Sonego contro Borna Gojo, n.279 del mondo: era noto che l’Italia aveva bisogno di vincere entrambi i singolari per volare in semifinale, perché in doppio l’impresa sarebbe stata proibitiva. C'è riuscito solo Sinner, a disagio poi in coppia con Fognini nelle volée a rete: «Sono orgoglioso dei ragazzi, abbiamo perso al doppio di spareggio contro la coppia più forte del mondo, ci riproviamo», firmato il capitano Filippo Volandri. Intanto, la Croazia affronterà in semifinale, il 1° dicembre a Madrid, una tra Kazakistan e Serbia.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Sonego, coach Arbino: «Non è un talento... SPORT Foto VIDEO Video