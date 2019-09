World Top Model Italia, vince la 16enne Valentina Beraldo di Viterbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, 16 anni di Viterbo, è la nuova "". La giovane laziale, alta 1,78 è iscritta al liceo delle scienze umane di Viterbo. «Sono molto emozionata per aver vinto. Il mio obiettivo è quello di fare la modella ad alti livelli e avere successo». Le sue prime dichiarazioni a caldo dopo essere stata incoronata dall'organizzatore della manifestazione Fiore Tondi.L'evento si è svolto ieri sera nella magica cornice del Salento, presso La Casarana Wellness Resort di Presicce - Lido Marini (LE). World Top Model Italia è il più pestigioso concorso di bellezza oramai giunto alla sua 29esima edizione e si conferma tra gli eventi più importanti della Fashion Industry Nazionale e Internazionale di cui la Finale Mondiale si terrà il 14 Dicembre presso il Fairmont Montecarlo Luxury Hotel,Principato di Monaco.Nel corso della serata, organizzata da Fiore Tondi e condotta da due star d'eccezione, Nicoletta Giuliani e Alfredo Mariani si è assistito alla sfilata di 50 protagoniste, modelle bravissime e bellissime selezionate in tutta Italia. Presidente di giuria è stato Guido Dolci della Major Model Management presente a Milano, New York, Parigi, Miami e Londra. Ad accompagnarlo nell'arduo compito della votazione: Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018; Luigi De Filippis, produttore della DreamWorldMovies e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.