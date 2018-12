Roma, attrici e vip sempre più belle, ma c'è il trucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il look preferito per le Feste? Meglio se si accompagna con una buona seduta beauty e qualche trucco firmato da sapienti make up artist. E sotto Natale, tempo di mille party, le star non sono certo immuni dai vari richiami di bellezza del periodo. Tra le prime a raggiungere la location di via Acaia la bella NathalieCaldonazzo, in tournée con lo spettacolo “Baciami James”, con Franco Castellano. L’attrice si presta subito per uno scatto dopo una lunga seduta di trucco. Poi, avvolta in un caldo piumino su jeans in tinta, fugge via nella notte romana. Nel frattempo lo spazio si riempie di folla.Qualcuno si dedica alla degustazione di qualche delizia dolce del periodo, e ancora lustrini e riflessi in nome del Natale accanto ad un coloratissimo alberello. Accolta da Carmen, Michele e Mara Pisano, e dall’organizzatrice Donatella Gimigliano, ecco l’influencer Maria Teresa Buccino con una folla infinita di followers, in pantaloni panterati su calda e comoda pelliccia. Anche lei è tra gli amici più assidui del ritrovo detox. Tra un quadro d’autore, una delizia e un crema deluxe, appare la briosa Loredana Cannata, in chiodo casual su pantaloni neri e capelli biondi sciolti sulle spalle. «Sono piena di energie - dice l’attrice, che ha da poco presentato il film “Non è vero ma ci credo”- e carica di buone intenzioni e con un importante progetto da realizzare, ma non vi posso rivelare ancora nulla».E lasciando gli interlocutori con questo insolubile enigma, si avvia verso la bouvette. Non manca l’appuntamento Cinzia Leone, reduce dal grande successo televisivo con la trasmissione “La tv delle ragazze”, assieme a Serena Dandini. La travolgente comica arriva in taxi con la sua solita, fulva verve. E rimane subito colpita dai tanti ritratti appesi lungo i saloni, che ritraggono celebri star. Ecco Pamela Camassa, affezionatissima fan del rifugio beauty. Raggiunge l’happening anche Alessia Fabiani, che arriva molto presto per scappare poi a teatro. Ammiratissima la bionda influencer Ketty Buccino: sceglie un pellicciotto su attillati jeans e tronchetto nero e poi posa con Roberta Pedrelli. E di diva in diva è il turno dell’attrice Barbara Bacci, fidanzata di Tony Sperandeo, apparsa però in compagnia della mamma Giovanna che la segue sempre nelle occasioni più importanti. La Bassi si lascia sedurre da maskara e fard sotto le mani esperte di chi conosce ogni angolo del viso. E alla fine il risultato è davvero luminoso. Brindisi alle Feste mentre già si pensa alla creme da mettere in valigia, per le prossime vacanze, chi al mare, chi in montagna.