Roma, Pigneto: da Pasolini a Tognazzi nella mostra di foto d'epoca Jaubourg-Innocenti

L'Archivio Dufoto ha esposto al Pigneto una mostra di foto d'epoca per iniziativa degli artisti Agathe Jaubourg e Massimo Innocenti. Questi ultimi, che sono anche i proprietari del locale, hanno dato vita ad un'evento che abbraccia il mondo della ristorazione inteso come un tramite tra la cultura e le immagini. Ristorazione e covid: i grandi dello spettacolo - e non solo - vengono immortalati sui separè a grandezza naturale, costituendo una barriera tra i tavoli. Tra le diapositive hanno trovato posto alcuni divi come Mastroianni, Dietrich Claudia Cardinale, Federico Fellini, Tognazzi e Pier Paolo Pasolini.

Infatti in via Fanfulla sono state girate le scene del film "Accattone", che ancora oggi viene ricordato dai tanti murales realizzati da artisti come Omino71, Maupal, e Mr Klevra. Sin dal 2014, il quartiere ospita le loro opere, in quello stesso anno in cui vide la luce la mostra «Pasolini Pigneto».

