Macerata, al via il Festival della Canzone Popolare e d’Autore. In giuria Vasco Rossi e Giorgia

Torna anche quest'anno a Macerata il Festival della Canzone Popolare e d’Autore organizzato da Musicultura. La prima fase del concorso vedrà sfidarsi 61 artisti per le "Audizioni live" che si terranno tutte le sere dal 24 febbraio al 6 marzo (con esclusione di lunedì 28 febbraio) al Teatro Lauro Rossi di Macerata con ingresso libero e in diretta streaming nei canali social di Musicultura. Verranno poi selezionati 16 finalisti, e infine 8 vincitori per arrivare al premio del vincitore assoluto che sarà incoronato a giugno all'Arena Sferisterio di Macerata.

61 artisti in gara tra i 21 e 59 anni

La rosa delle 61 proposte in corsa è composta da 8 band e da 53 solisti e soliste, di un’età compresa tra i 21 e i 59 anni; tra le regioni di provenienza più rappresentate troviamo al primo posto l’Emilia-Romagna con 12 proposte, seguita dal Lazio con 7 e dalla Lombardia con 6. Al termine delle Audizioni Live, la giuria di Musicultura selezionerà una rosa di 16 finalisti, che saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, in collaborazione con Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, nel prossimo mese di maggio. Le loro canzoni comporranno inoltre il CD compilation della XXXIII edizione.

In giuria i big della musica: Vasco Rossi, Rappresentante Di Lista, Giorgia

Il concorso musicale prevede poi un ulteriore sep in cui saranno premiati 8 vincitori: due scelti dal pubblico e 6 dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura composta da grandi firme della musica italiana e personalità del mondo dello spettacolo. Ci saranno Vasco Rossi, Roberto Vecchioni, La Rappresentante di Lista, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Francesco Bianconi, Giorgia, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Sandro Veronesi, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Gaetano Curreri, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Diego Bianchi, Teresa De Sio, Francesca Archibugi, Mariella Nava, Antonio Rezza, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Ron.

La premiazione finale all'Arena Sferisterio di Macerata

Gli otto vincitori di Musicultura saranno protagonisti nel prossimo mese di giugno, con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali, delle serate di spettacolo finali del Festival, all’Arena Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto del Concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro. Verranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (€ 3.000), il Premio AFI (€ 3.000), il Premio per il miglior testo (€ 2.000) e il Premio (€10.000) per la realizzazione di un tour, con il sostegno di NuovoImaie.