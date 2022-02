Gaia Bitocchi, premiata la sedicenne che ha vinto il premio "Colasanti-Lopez" con la canzone "Briciola"

Nemi, un premio speciale per Gaia Bitocchi, la ragazza 16enne di Casal Palocco (Roma) che ha vinto il Contest artistico " Premio Lopez Colasanti" indetto dalla Regione Lazio, con la sua canzone, scritta e arrangiata da lei stessa durante il primo lockdown . Il titolo della canzone è "Briciola", ed è ispirato al delicato tema della violenza contro le donne e all'amore non violento. La 16enne romana ( che due anni fa scrisse a soli 14 anni la bellissima canzone) è stata premiata al Comune di Nemi, dal sindaco Alberto Bertucci. La sua canzone, è stata pensata, scritta e musicata, durante i difficili mesi del primo lockdown, nella sua stanza e nella piccola sala di registrazione dove ha anche il suo pianoforte, scrive e incide canzoni scritte da lei con l'aiuto di mamma Alessandra e papà Antonello, appassionati di musica anche loro. La premiazione della giovanissima Gaia Bitocchi, che frequenta il terzo anno del Liceo scientifico "Democrito" di Casal Palocco, è stata fatta a Nemi, dove è stata allestita anche una particolare mostra a Palazzo Ruspoli e nel centro storico, che durerà fino a fine Febbraio. Ispirata all'amore non violento, si tratta di un percorso di luci e disegni, dove si possono trovare e ammirare cuori, frasi romantiche e installazioni artistiche, una esposizione d’arte dedicata a tutti gli innamorati, che durerà fino al 28 febbraio, organizzata dalla Neon Fleex Mood. Il comune di Nemi in collaborazione con l'Associazione "Women of Change Italia" di Milano e la casa di produzione " Mokamusic", si sono uniti affinchè la canzone "Briciola" della giovane artista romana, dedicata all’ amore non violento, venga incisa e prodotta e divenga un cd musicale oltre che essere ascoltata sulle piattaforme musicali ." Siamo onorati di partecipare a questo progetto, sia come Mokamusic che che come Women Of Change Italia, in quanto riteniamo molto importante fare rete e squadra contro ogni forma di violenza, contro le donne, individuale, di gruppo e di genere " ha detto Anita Falcetta, fondatrice dell'Associazione, che insieme a Philip Abussi di Mokamusic, seguono e appoggiano da sempre iniziative legate all'amore non violento.