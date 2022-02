My Generation, da sabato su Sky il music show dedicato ai '90: dai Negrita ai Marlene Kuntz chi saranno gli ospiti

La musica degli anni '90 torna in tv con “My Generation”, il nuovo programma musicale che andrà in onda da sabato 19 febbraio ogni sabato sera alle ore 20.15 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile anche on demand e in streaming su Now.

“My Generation” è un racconto in 10 puntate che fotografa uno dei momenti più importanti della storia musicale del nostro paese: un viaggio negli anni ’90, attraverso dieci documentari dedicati ad altrettante band che hanno caratterizzato la scena indipendente italiana.

Protagonisti della prima stagione sono: Negrita, Almamegretta, Timoria, Virginiana Miller, Africa Unite, Massimo Volume, Modena City Ramblers, La Crus, Marlene Kuntz, Perturbazione.

My Generation: i successi deli anni '90 tornano in tv

Le band ospiti ripercorreranno il proprio percorso attraverso una lunga intervista e con esibizioni live dei brani più noti. In ogni puntata ci saranno foto e video inediti oltre al racconti di quegli anni da chi li ha vissuti di persona: giornalisti, fotografi, figure chiave del mondo dello spettacolo.

Gli anni ’90 sono stati rivoluzionari per la musica italiana: con l'affermarsi di grandi network televisivi musicali e l’arrivo di internet il panorama musicale underground, fino ad allora conosciuto solo da un pubblico di nicchia, ha potuto farsi conoscere al grande pubblico. Tra i protagonisti di quegli anni ci sono gruppi come Marlene Kuntz, Timoria, Negrita, La Crus, Almamegretta, Modena City Ramblers che portarono nelle case e nelle radio sonorità nuove e non omologate.

Il calendario delle puntate

Per tutti gli appassionati del genere, ecco gli appuntamenti da non perdere con il calendario delle puntate in anteprima:

19 febbraio NEGRITA

26 febbraio ALMAMEGRETTA

05 marzo TIMORIA

12 marzo VIRGINIANA MILLER

19 marzo AFRICA UNITE

26 marzo MASSIMO VOLUME

02 aprile MODENA CITY RAMBLERS

09 aprile LA CRUS

16 aprile MARLENE KUNTZ

23 aprile PERTURBAZIONE