Elena Sofia Ricci e Ciro Immobile, a Vetralla "Il Regno di Babbo Natale" incanta le star

La magia delle festività natalizie contagia le celebrità che, dalla Capitale, sono approdate a Vetralla, in provincia di Viterbo, fra le meraviglie dell’incantevole Regno di Babbo Natale che, quest’anno, spegne dieci candeline. Alberi addobbati a festa, presepi con tanto di Re Magi e doni per il giorno dell’Epifania. Decori e luci colorate dipingono la splendida atmosfera negli oltre 8mila metri quadrati della location che, come da tradizione, apre le sue porte a settembre sino alla metà di gennaio durante il periodo dei saldi. Elfi e renne lasciano il passo ai pacchi da scartare e alle calze della Befana piene di regali per i più buoni. Se poi, a cavallo della sua immancabile amica scopa, la simpatica vecchina vien di notte con le scarpe tutte rotte, di giorno le star dello showbiz e dello sport si sono alternate per ammirare lo spazio dedicato alla fantasia, ai giochi e all’immaginazione. L’opinionista Roberta Beta osserva con attenzione i possibili cadeaux destinati ai suoi cari, la conduttrice Elisabetta Gregoraci, di rosso vestita, si lascia immortalare in tutta la sua bellezza da ex Miss Calabria. Carolina Kostner, regina di pattinaggio artistico sul ghiaccio, si sente a suo agio fra finti pinguini e orsi polari.

Tuscia, Elisabetta Gregoraci nel regno di Babbo Natale: «Per me questa festa vuol dire famiglia»

La campionessa saluta le mascotte del Regno 100% Elfetto, Rudy la Renna, Steve il Candy Cane, Henry lo Schiaccianoci e Lampo, accolta dai quattro fondatori Enrico, Stefania, Anna e Giorgio Onorato Aquilani. A passeggio per l’area Elfidea, con una breve sosta alla Christmas Room e poi al frequentatissimo Victorian Village, ecco il prof. Rudy Zerbi, direttamente dal talent show di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”. Lo raggiunge la pluripremiata attrice Elena Sofia Ricci che, sorridente e divertita, indossa una corona sul capo. Non sono mancate le showgirl Roberta Morise e Angela Tuccia, impegnate con le foto ricordo in seguito ad una full immersion quotidiana per un’indimenticabile esperienza multisensoriale. E, a proposito di sensi, il gusto prende il sopravvento. Nella zona food, dopo un selfie con Santa Claus seduto comodamente sul trono, i volti noti si concedono qualche peccato di gola tra golosità home-made, come il primo hamburger personalizzato, e dolci prelibatezze. Tour guidato anche per il capitano della Lazio Ciro Immobile: il calciatore, in un momento di pausa dai consueti allenamenti, ha deciso di rilassarsi in compagnia visitando il luogo fatato che sembra essere uscito da un libro di favole per bambini.

