Nancy Brilli (a briglie sciolte) a Belve: «Ho litigato con Elena Sofia Ricci per essere stata con il suo ex marito, le ho chiesto scusa»

Stasera a Belve ci sarà ospite una Nancy Brilli indomabile. Non tiene il piede su nessun freno inibitore di fronte alle "perfide" domande di Francesca Fagnani l'attrice che racconta dal calcio a Ivano Fossati allo schiaffo a Paolo Virzì, dalla scomparsa dalle scene televisive al rapporto difficile con Elena Sofia Ricci, fino alle ferite per autolesionismo.

Quando la giornalista gli ricorda di quando con un calcio ruppe una gamba a Ivano Fossati con cui nancy stava, ha specificato: «Intanto non ho cominciato io e poi rotto è una esagerazione. Niente di ospedaliero». E per rimanere in tema la consuttrice ha voluto sapere di piu' anche sullo schiaffo dato a Virzì: «Mi scrisse una lettera dicendomi che chi andava da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo di operaia, di fatto abbiamo litigato». Da quel momentoi due non si sono mai piu' chiariti.

Nancy Brilli a Belve: il rapporto con Elena Sofia Ricci

Poi la regina delle Belve vuole parlare anche del rapporto difficile dell'attrice con Elena Sofia Ricci, a dare i dettagli in anteprima è il sito di Davide Maggio: «Non vi siete amate perché lei aveva una frequentazione con suo marito». La Brilli specifica che si trattava di «ex marito» e che «non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa». E la Ricci in merito aveva detto la sua: «veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito Luca (Damiani)», con cui è stata sposata nel 1991 per circa un anno.

L'appuntamento è per stasera su Rai 2 alle 23.50