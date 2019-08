Dal 6 agosto “Sere d'estate” al Castello di Santa Severa con Teo Teocoli, Enrico Montesano, Tosca, i Tiromancino

Dal 6 agosto parte

Castello di Santa Severa con grandi nomi della musica e dello spettacolo. Si apre con

Tutto Teo

, con Teo Teocoli e la Doctor Beat Band, a cura di Caffeina Festival. Una serata speciale con uno dei più apprezzati showman italiani che con lo spettacolo ripercorre la sua carriera. Dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano, Teocoli impersona di volta in volta i suoi personaggi a seconda di come piega la serata, delle richieste del pubblico e di cosa il suo estro comico gli suggerirà. Sabato 10 agosto è la volta di Massimo Ranieri a cura di SevenSound, Dopo 400 straordinarie repliche in tutta Italia, torna lo spettacolo di Massimo Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore.



Il 13 agosto torna Maurizio Battista con #estate… calmi 2019. Un viaggio fra gli usi ed i costumi (con accezione ironica) della nostra società. Particolare come sempre sarà la sua attenzione alla situazione romana che lo vede coinvolto in prima persona. Si prosegue venerdì 16 agosto con Pino Daniele Opera: Michele Simonelli e Paolo Raffone in concerto presenteranno un progetto che propone in chiave cameristica 12 brani di Pino Daniele con una orchestra composta da giovani musicisti napoletani diretti da Paolo Raffone, e la voce di Michele Simonelli. Ad accompagnare l’organico alcuni dei musicisti storici che hanno collaborato con Pino Daniele: Rosario Jermano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato, Marco Zurzolo, Roberto Giangrande, Valentina Crimaldi, Donatella Brighel.



Sabato 17 agosto lo spettacolo teatrale

Love letters

con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, regia Veruska Rossi a cura di Ghione Arte. Una commedia densa di emozioni costruita su un rapporto epistolare tra un uomo e una donna. Martedì 20 agosto arrivano i Tiromancino, che con Federico Zampaglione continuano il loro percorso live per tutta l’estate. I

Enrico Montesano One man show

. Dopo una lunga serie di sold-out con Rugantino e Il Conte Tacchia con tantissime date in tutta Italia presenta una raccolta dei pezzi più esilaranti del suo repertorio. Sabato 31 agosto Arturo racconta Brachetti - Intervista frizzante tra vita e palcoscenico dell'uomo dai mille volti Gran finale sabato 7 settembre, con lo show di Tosca,” Appunti musicali dal mondo” a cura di Leave.

