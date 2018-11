Uffizi, 50mila fuochi d'artificio in omaggio alla "Primavera" di Botticelli

Cai Guo-Qiang

City of Flowers in the Sky", un’esplosione pirotecnica diurna: i n circa dieci minuti, quasi 50mila fuochi d’artificio “sbocceranno” sullo sfondo del cielo di Firenze.



I fiori. E "sbocciare" è il termine corretto, perché gli effetti pirotecnici saranno studiati appositamente per creare l'immagine di fiori che sbocciano. Uno speciale spettacolo che è organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze. L a cerimonia inizierà a partire dalle ore 15, a piazzale Michelangelo. Lo spettacolo finirà alle ore 16,30. " City of Flowers in the Sky" si ispira alla Primavera di Botticelli ed è un’opera pirotecnica composta da un preludio e sei atti.



Rombo di Tuono. Come spiegano dal museo fiorentino, la "sceneggiatura" che guida lo show è molto articolata e ricca di citazioni.

Il cielo di Firenze si riempirà improvvisamente del rombo di un Tuono - raccontano - poi subito un bagliore di fulmini argentati aprirà la scena a colonne di fumo colorate che si alzeranno verso l’alto. Rappresentazione mitica di un inseguimento amoroso tra il Dio del Vento dell'Ovest e la Dea della Terra, che cedendo alla tentazione si fonderanno in un'unica armonia: la Nascita di Flora. Nei minuti seguenti, per celebrare la dea dei fiori, esplosioni di colori pastello rappresenteranno la primavera nella sua infinità di colori: tulipani, rose e margherite, si riverseranno nel cielo da decine e poi centinaia di metri d’altezza

. Un plot e una sequenza ricca di virtuosismi. I più complicati per Cai Guo-Qiang che ha portato i suoi show n el deserto di Doha nel 2011, o lungo il fiume Huangpu di Shanghai.

Una colonna di fumo colorato e fuochi d'artificio a cascata bianca, scivoleranno dolcemente verso il basso da un’altezza di 150 metri. Un fumo nero, bianco e rosso si dissolverà per svelare l'apparizione di Venere. Grandi scie di fuochi d’artificio bianche precipiteranno verso il basso intrecciandosi con infiniti fili luminosi rosa e gialli sospesi in cielo. Sono le Tre grazie, la bellezza rinascimentale per eccellenza. Subito dopo segue il Giardino Spirituale reso da suggestivi fumi che ricordano astratti fiori bianchi e neri. Lo spettacolo terminerà con la comparsa di una grande nuvola rossa in omaggio al Giglio, simbolo della città di Firenze

.



Eike Schmidt. L'evento è il prologo a "Flora Commedia: Cai Guo-Qiang agli Uffizi", la mostra personale di Cai Guo-Qiang che aprirà il 20 novembre alle Gallerie degli Uffizi, fino al 17 febbraio 2019, co-curata da Eike Schmidt con Laura Donati, funzionario del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi.

È bellissimo - dice Eike Schmidt - iniziare la mostra di Cai Guo-Qiang con uno spettacolo di fuochi d'artificio, un dono a Firenze che riassume e mette in luce il rapporto creativo dell'artista

.

Un artista contemporaneo famoso per le performance pirotecniche nei luoghi più improbabili come, un museo italiano di grande prestigio come glie le idee intrepide del direttore, una terrazza mozzafiato sulla culla del Rinascimento, e un omaggio ae alla sua "Primavera". Tutto questo, a Firenze, orchestra l'evento ". «