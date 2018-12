Morto a Glasgow lo scrittore scozzese Tom Leonard, il poeta della classe operaia britannica

All'età di 74 anni è morto in un ospedale di Glasgow lo scrittore e poeta Tom Leonard, un gigante della letteratura scozzese contemporanea. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla Bbc. Leonard era professore emerito di scrittura creativa all'Università di Glasgow, dove ha insegnato fino al 2009. Autore molto amato in patria, anche perché scriveva versi nel dialetto tipico della sua città, Leonard era l'autore delle raccolte di versi «Six Glasgow Poems» e «The Six ÒClock News». Il suo libro «Intimate Voices» nel 1984 fu proclamato Scottish Book of the Year Award (libro scozzese dell'anno). In italiano è stato pubblicato il volume «Accesso al silenzio» (Editore Kolibris, 2010). Leonard si è occupato spesso delle relazioni tra lingua, classi sociali e cultura e negli anni '60 è stato un pioniere della rappresentazione dei disagi della classe operaia britannica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA