Palazzo Barberini racconta i suoi capolavori su Facebook, Twitter e Instagram

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica consolidano la loro presenza sui canali social aderendo alla campagna #iorestoacasa e Flaminia Gennari Santori, direttrice del museo, afferma:

Siamo sempre aperti nelle modalità consentite in questo periodo di crisi cercando di assolvere al nostro compito di museo e risponderemo ad ogni richiesta, domanda, necessità del nostro pubblico

Sarà intensificata la narrazione del museo e delle mostre su Facebook, Twitter e Instagram: attività a cura di Nicolette Mandarano con Paola Villari e Giuseppe Perrino.



Non si ferma il racconto delle opere in collezione. Rubriche fisse, specificamente pensate: Il sabato, da tre anni, attraverso la rubrica #lacollezione, vengono descritte le opere esposte a Palazzo Barberini e Galleria Corsini. Finora sono state raccontate circa 150 opere.



Un patrimonio di storie sempre a disposizione. Il martedì con #Settecentoilluminato, da metà ottobre, viene descritto l’appartamento del Settecento con tutte le sue sale, le sue decorazioni e gli aneddoti legati alla famiglia.



Il mercoledì viene raccontato il museo attraverso #ABCBarberiniCorsini, un alfabeto delle due sedi del museo giunto alla lettera U di Urbano VIII, che verrà pubblicata l’11 marzo.



Un’anticipazione. Fra poche settimane partirà la nuova rubrica #andavadimoda per scoprire, attraverso i quadri più importanti, i dettagli della moda del passato.



Solo su INSTAGRAM il lunedì con #vistidavoi e #conivostriocchi vengono pubblicate le foto più belle che i visitatori condividono con il Museo attraverso #palazzobarberini e #galleriacorsini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».