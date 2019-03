Per la lingua e la cultura italiana nel mondo stanziati 50 milioni di euro

Per la promozione e la diffusione della cultura e della lingua italiana nel mondo il governo stanzia la somma record di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Lo ha annunciato il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo durante la prima giornata di lavori del Comitato di presidenza del CGIE, riunito alla Farnesina fino a mercoledì. Lo riferisce una nota, in cui si sottolinea che per la prima volta un esecutivo decide di investire con forza sulla promozione all'estero dell'eccellenza della cultura italiana, con l'insegnamento dell'italiano che anche quest'anno si è confermata la quarta lingua più studiata al mondo. Nel 2014 lo stanziamento è stato di 34 milioni, di un milione in più nel 2015, di 31 milioni nel 2016. Solo 20 milioni di euro nel 2017 alla lingua e alla cultura italiana nel mondo, diventati 30 nel 2018. Quest'anno, 2019, la cifra record di 50 milioni di euro.





LA DICHIARAZIONE

«La nostra cultura - ha affermato il sottosegretario Merlo a margine del Comitato di presidenza - è il nostro tesoro, la lingua italiana la nostra identità, è ciò che ci contraddistingue nel mondo più di ogni altra cosa». «Durante l'incontro con il segretario generale Michele Schiavone e i consiglieri CGIE ho voluto evidenziare l'importanza dell'investimento fatto e mettere l'accento su una scelta che conferma la volontà di questo governo di continuare con il cambiamento, rispetto al passato, anche per quanto riguarda gli italiani nel mondo e il Sistema Italia oltre confine», ha concluso Merlo.

