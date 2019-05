Giorgio Bassani, martedì alla John Cabot University di Roma presentazione della “biografia visiva”

Martedì 28 maggio alla John Cabot University di Roma viene presentata una

entinaia di immagini e documenti. La vita del grande scrittore e poeta, autore di romanzi celebri come il “Giardino dei Finzi-Contini”, è stata suddivisa in capitoli e raccontata per immagini. S’intitola infatti “Vivere e scrivere. Una biografia visiva di Giorgio Bassani” il libro che sarà presentato alla John Cabot University (JCU), fra i maggiori atenei americani in Europa, con sede nel cuore di Roma, a Trastevere. L’iniziativa è a cura del Dipartimento di Letterature e Lingue moderne, in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza della JCU.



Giorgio Bassani (1916-2000), bolognese di nascita, trascorse l’infanzia e la giovinezza a Ferrara – città che, con la comunità ebraica, sarà centrale nella sua narrativa – e poi visse a Roma. Antifascista, nel ’43 venne imprigionato. Vinse molti premi letterari. Scrisse per riviste internazionali, come “Botteghe Oscure”. Fu tra i fondatori di “Italia Nostra”. “Vivere è scrivere” (Ferrara, edizioni Edisai, 2019), 384 pagine, con testi in italiano e in inglese, ripercorre la vita dello scrittore, con centinaia fra immagini e documenti, anche inediti. I curatori Portya Prebis (la compagna dello scrittore negli ultimi 25 anni di vita) e Gianni Venturi interverranno alla presentazione, assieme ad alcuni autori dei singoli capitoli: Anna Dolfi, Dora Liscia e Daniele Ravenna. A moderare sarà la professoressa JCU Federica Capoferri. Appuntamento martedì 28 maggio alle 17.30 nell’aula magna Regina della John Cabot University di Roma, via della Lungara 233.

