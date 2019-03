Alan Ford compie 50 anni: ospite d'onore di Cartoomics dall'8 al 10 marzo a Fiera Milano Rho

Il cinquantenne Alan Ford sarà l'ospite d'onore nella sezione Comics di Cartoomics che si terrà dall'8 al 10 marzo a Fiera Milano Rho. A

Max Bunker (nom de plume del milanese Luciano Secchi) invitato per festeggiare ufficialmente l'anniversario del suo personaggio, creato insieme a Magnus e il cui albo è ancora oggi tra le testate italiane di maggior successo. Max Bunker sarà ospite di un incontro dedicato alla sua carriera di sceneggiatore che, oltre al celebrato Alan Ford, ha compreso classici immortali del fumetto italiano quali Kriminal, Satanik e Maxmagnus senza dimenticare i numerosi romanzi gialli con protagonista Riccardo Finzi pubblicati col suo vero nome e la sua carriera di editore come co-fondatore della Editoriale Corno che ha introdotto al pubblico italiano l'universo dei fumetti Marvel di Stan Lee.



Fumetto, cinema, gaming, cosplay, tecnologia, proiezioni, incontri ed eventi speciali: tutto questo sarà Cartoomics che quest'anno avrà a disposizione tre padiglioni per 50.000 metri quadrati. La sezione dedicata al fumetto ospiterà i più importanti editori italiani: da Sergio Bonelli Editore a Panini Comics, da Bao Publishing ad Astorina, e ancora Alastor Pegasus, RW Edizioni, Edizioni Star Comics, Dynit ed Edizioni BD, fino alla new entry di Feltrinelli Comics, ma non mancheranno i giovani artisti autoprodotti. Ci saranno, inoltre, le aree dedicate ai giochi da tavolo, di ruolo e carte collezionabili, ai cosplay, alla fantascienza, al fantasy e ai videogiochi e all'hi-tech. Tra le novità dell'edizione 2019 un'area calcio che ospiterà, tra gli altri, Fantagazzetta.it, e un'area western rinnovata e ampliata.

