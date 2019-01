Dagli “uomini blu” ai lottatori di Sumo, al Silos di Armani la mostra di Charles Fréger

Una ricerca antropologica che si focalizza sulle comunità, gli individui che le compongono e i codici di abbigliamento che adottano per far parte del gruppo: è la mostra

Fabula

dedicata al lavoro del fotografo francese Charles Fréger, che sarà aperta fino al 24 marzo all'Armani/Silos, inaugurata in occasione della settimana della moda uomo di Milano. In mostra oltre 250 immagini, dalla serie dei nuotatori di pallanuoto - Water Polo - dell'anno 2000 alle immagini più recenti come quelle della serie Mardi Gras Indians, scattata nel 2016. La selezione include ritratti della squadra di pattinaggio su ghiaccio finlandese (Steps), immagini dei giovani lottatori di Sumo (Rikishi) e degli eserciti europei e delle loro uniformi di rappresentanza (Empire), foto di soldati Sikh (Sikh Regiment of India) e degli elefanti di Jaipur (Painted Elephants), fino alle serie Wilder Mann e Yokainoshima, dedicate alle maschere tradizionali inserite in un contesto rurale. Charles Fréger arriva a prendere parte attiva, talvolta, nel mascheramento e nel travestimento, per comprendere appieno ciò che sta studiando.



«La vitalità del colore - afferma Giorgio Armani - è ciò che inizialmente ha attirato la mia attenzione sul lavoro di Charles Fréger. Quel colore, tuttavia, non è un puro espediente visivo, ma una rappresentazione di energia umana. Come stilista di moda, so che l'abbigliamento ha un enorme potere simbolico: Fréger ce lo ricorda costantemente, scavando gli aspetti più profondi del vestirsi come modo di comunicare».

