Jennifer Lopez, la figlia Emme scrive un libro di preghiere

Emme, la figlia di Jennifer Lopez, ha scritto un libro di preghiere. Ad annunciarlo con un post su Instagram è la celebre mamma, spiegando che il libro, dal titolo Lord help me!, uscirà non prima del 29 settembre prossimo, ma chi vuole può già preordinarlo sulla bio della pagina social di JLo. «Sono così orgogliosa della mia piccola noce di cocco - scrive la Lopez su Instagram - Emme vuole condividere le sue preghiere quotidiane nel suo primo libro, Lord Help Me!. Questo libro darà modo alle famiglie di abbracciare la pace e il potere della fede quotidiana. Non è disponibile fino al 29/09, ma puoi preordinarlo al link nella mia bio». © RIPRODUZIONE RISERVATA