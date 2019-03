Atwood, il 10 settembre esce The Testaments, il sequel de Il racconto dell'ancella

Il sequel de

Il racconto dell'ancella

» (da cui il film e la fortunata serie tv

The Handmaid's Tale

) uscirà il 10 settembre e la scrittrice canadese Margaret Atwood, 79 anni, in autunno andrà in tour per presentarlo. Il libro si intitola

The Testaments

e sarà pubblicato il 10 settembre dal gruppo editoriale Penguin Random House in Gran Bretagna, Usa, in Canada e in un'altra decina di paesi di lingua inglese. Atwood lo stesso giorno del lancio sarà al National Theatre di Londra per l'evento internazionale di presentazione e il teatro sarà collegato per l'occasione con un migliaio di cinema in giro per il mondo. La sera del 9 settembre la scrittrice parteciperà anche a un evento a mezzanotte alla libreria Waterstones Piccadilly nel centro di Londra, seguirà un tour nel Regno Unito e in Irlanda che porterà l'autrice in sei città tra il 26 ottobre e il 2 novembre, poi il tour si sposterà negli Usa.

Il racconto dell'ancella

è un romanzo distopico ambientato in un futuro prossimo, in una teocrazia totalitaria che ha rovesciato il governo degli Stati Uniti, esplora i temi della sottomissione della donna e dei vari mezzi che la politica impiega per asservire il corpo femminile e le sue funzioni riproduttive ai propri scopi. Ha vinto il Premio Arthur C. Clarke 1987 e il Governor General's Award. Nel 1990 il romanzo è stato adattato per il grande schermo nell'omonimo film diretto da Volker Schlöndorff ed è diventato anche una serie televisiva vincitrice di un Emmy con Elisabeth Moss nel 2017. Il nuovo libro sarà ambientato 15 anni dopo la fine del precedente e sarà narrato da tre personaggi femminili.

The Testaments

, ha spiegato Atwood, racconterà «i meccanismi interni» del regime totalitario teocratico della «Repubblica di Galaad». A ispirarle il sequel, ha detto, è stato «il mondo in cui viviamo».

