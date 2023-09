La Venere e la Lupa dei Musei Capitolini in mostra a Tokyo, insieme con statue, dipinti e monete: un tour nella bellezza bimillenaria della Città eterna

È la Lupa Capitolina, con i suoi “cuccioli” Romolo e Remo, a dare il benvenuto ai visitatori della mostra “Rome, the Eternal City: Masterpieces from the Capitoline Museums’ Collections”, dedicata ai capolavori dei Musei Capitolini, inaugurata il 15 settembre a Tokyo, dal sovrintendente Claudio Parisi Presicce, accompagnato dall’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, al Tokyo Metropolitan Art Museum, il più visitato del Paese. Una vetrina dei tesori della Capitale che affianca la tournée dell’Opera di Roma: il Costanzi in questi giorni (fino al 26 settembre al Bunka Kaikan di Tokyo e al Kanagawa Kenmin Hall di Yokohama) presenta l’eccellenza italiana, con i capolavori di Verdi e Puccini, diretti da Michele Mariotti, la creatività di Zeffirelli per la messa in scena di Tosca e di Valentino per i costumi della Traviata riletta dalla regista Sofia Coppola.

L’OMAGGIO

Una comunità romana e internazionale che ieri ha reso omaggio alla Lupa e alla Venere capitolina, raggiante al centro del museo, e poi calchi in gesso, a grandezza naturale, dei frammenti della statua colossale di Costantino «con sculture, dipinti, monete e litografie provenienti dai Musei Civici della Capitale, che rappresentano la storia e l’arte di Roma, Città eterna», spiega il sovrintendente Parisi Presicce illustrando il percorso dell’esposizione dall’epoca della fondazione fino all’età moderna.

INCONTRI

«Un onore per me presentare questi tesori», commenta Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, in Giappone in rappresentanza del sindaco Gualtieri che è rimasto a Roma, essendo saltati gli incontri previsti con i ministri dell’Economia e degli Esteri giapponesi per il sostegno alla candidatura di Roma Expo, a causa del rimpasto di governo avvenuto, qui, nei giorni scorsi. «In un mondo dilaniato dai conflitti», aggiunge Zevi «siamo fieri di questa operazione di diplomazia culturale. Anche in vista dell’Expo 2030. Un evento concepito proprio nel 150esimo anniversario della missione Iwakura con l’intento di raccogliere informazioni sulle istituzioni dei Paesi occidentali». E in nome di questo storico gemellaggio culturale, nasce la mostra delle settanta opere, esposte per la prima volta in Giappone, che resteranno sotto i riflettori, a raccontare la bellezza della Capitale, fino al 10 marzo: dal 16 settembre al 10 dicembre a Tokyo e poi dal 5 gennaio al 10 marzo al Fukuoka Art Museum. «La storia dei musei capitolini è la storia della nostra città», aggiunge Parisi Presicce che ha curato il progetto insieme con Masue Kato dell’Università Rikkyo di Tokyo, frutto di una collaborazione tra Roma Capitale, assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina e The Mainichi Newspapers, il Tokyo Metropolitan Art Museum, il Fukuoka Art Museum.

MITOLOGIA

L’esposizione è stata ideata come un tour alla scoperta della bellezza bimillenaria della Città eterna. «Nella prima sala», spiega il sovrintendente «l’origine mitologica in tutte le sue declinazioni.

LA STORIA

Un capitolo è dedicato alla storia dei Musei Capitolini, dalla donazione di Sisto IV al progetto di Michelangelo per la piazza e il complesso museale, all’incremento delle collezioni a opera di Clemente XII con l’acquisto della collezione Albani, fino all’istituzione della Pinacoteca per volontà di Benedetto XIV con le collezioni Sacchetti e Pio di Savoia. «Abbiamo scelto alcuni dipinti», continua Presicce, «che illustrano la nascita del progetto di Michelangelo e la sua rivoluzione nel concepire la piazza». Per finire la sezione dedicata al rapporto che nel corso dei secoli si è consolidato tra i Musei Capitolini e il Giappone e all’anniversario della missione Iwakura che ha influenzato l’educazione artistica del paese nipponico.