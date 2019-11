Jennifer Lopez e le sue spregiudicate spgliarelliste travolgono il box office: il film "Le ragazze di Wall Street" è primo in classifica con 1.563.233 euro. In seconda posizione si piazza la favola di e con Alessandro Siani "Il giorno più bello del mondo" (4.753.994), seguita da "La Famiglia Addams" (4.951.170) e l'imbattibile "Joker" arrivato ormai a 28.108.199. Quinto posto nella top ten per "Maleficent - La signora del Male" (11.523.948), sesto per "Gli uomini doro" (428.139), settimo per il film coreano "Parasite" vincitore della Palma d'oro (390.093). Chiudono la classifica "Motherless Brooklyn - i segreti di una città" (361.097), l'iiresistibile commedia francese "La Belle Epoque" (358.309) e l'horror di Donato Carrisi "L'uomo del Labirinto" (1.749.145). © RIPRODUZIONE RISERVATA