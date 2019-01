Ai Bafta 12 candidature per “La Favorita” di Lanthimos

Sono state rese note le nomination dei Bafta, i British Academy Film Awards Nomination Announcement. A farla da padrone è “La favorita” di Yorgos Lanthimos, con ben 12 candidature. Il film sarà nelle sale italiane dal 24 gennaio.Quattro film seguono con 7 nomination: “Bohemian Rhapsody”, “First Man - Il primo uomo”, “Roma” e ‘“ Star is Born”. L’Italia può contare su “Dogman” di Matteo Garrone, in cinquina per il miglior film in lingua non inglese. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 10 febbraio alla Royal Albert Hall di Londra. © RIPRODUZIONE RISERVATA