30 Aprile 2021

di L.Jatt.

Nuovo scandalo a colpi di presunti abusi sessuali nel cinema e stavolta nel Regno Unito. Nella bufera è finito Noel Clarke, 45enne attore, sceneggiatore e regista londinese di radici caraibiche, accusato da una ventina di donne - tutte venute in contatto con lui per lavoro nell’ambiente artistico - di molestie, offese e bullismo secondo un’inchiesta del Guardian che dura da alcuni giorni e che ora lancia le accuse più gravi nei confronti della star.

Molto popolare Oltremanica per i ruoli da protagonista in serie televisive di grande successo come Doctor Who, ma noto anche per diverse interpretazioni sul grande schermo e alcune esperienze teatrali, Noel Clarke - sposato e padre di tre figli - aveva ricevuto un primo premio Bafta come attore emergente nel 2009; e ne ha avuto uno alla carriera appena pochi giorni fa, nell’edizione del 2021 degli Oscar britannicì contrassegnata da una maggiore attenzione alla diversità di genere e alle minoranze etniche. Fra chi lo accusa, riferisce il Guardian, ci sono le attrici Jing Lusi, che afferma d’aver subito molestie e minacce sul set del film SAS: Red Notice, e Jahannah James, che sostiene d’essere stata ripresa durante un provino nuda contro la propria volontà da Clarke, il quale avrebbe poi mostrato il video a un produttore in un caso tipico di “revenge porn”.

Noel Clatke in "Bulletproof"

L’attore e regista da parte sua assicura d’essere pronto a chiedere «scusa a chiunque sul lavoro si fosse sentito non rispettato o a disagio» con lui, ma nega «con veemenza qualunque misfatto o comportamento sessuale illecito». E fa sapere d’essere deciso a «difendere da false accuse» il proprio onore nonché «20 anni di carriera ispirati alla volontà di mettere sempre in primo piano l’inclusione e la diversità».

Intanto, le società di produzione televisiva hanno interrotto il loro lavoro con l’attore e regista che è diventato famoso per la prima volta per la sua serie di film Kidulthood. Anche Sky ha detto di aver interrotto il lavoro sulla prossima serie del pluripremiato programma di polizia Bulletproof, interpretato anche da Clarke, dopo aver letto le accuse, inoltrando un comunicato: «Sky si oppone a tutte le forme di molestie sessuali e bullismo e prende estremamente sul serio qualsiasi accusa di questa natura. Con effetto immediato, abbiamo interrotto il coinvolgimento di Noel Clarke in eventuali future produzioni Sky».

L'attrice Jahannah James

Vertigo Films, il produttore britannico di Bulletproof, da parte sua ha dichiarato: «Siamo devastati da queste accuse e abbiamo avviato un’indagine urgente per scoprire se si applicheranno restrizioni in qualsiasi produzione Vertigo Films. La nostra preoccupazione immediata è per qualsiasi cast o troupe che potrebbe aver avuto un’esperienza negativa sul set».

ITV deve ancora decidere se mostrerà l’episodio finale del nuovo spettacolo di Clarke, Viewpoint, che dovrebbe essere trasmesso stasera. Il programma in cinque parti viene mostrato in un prestigioso slot delle 21. Stamattina, il canale stava ancora mostrando clip promozionali per il programma conclusivo anche se i suoi programmi di notizie riportavano le accuse contro Clarke.

Michaela Coel, la cui pluripremiata serie della BBC I May Destroy You è stata influenzata dalla sua esperienza di violenza sessuale nell’industria televisiva, ha anche offerto pubblicamente il suo sostegno alle persone che hanno parlato con il Guardian.

«Sono qui per offrire un grande sostegno alle 20 donne coraggiose che si sono fatte avanti; chi ha condiviso con noi la propria identità, ma anche chi ha preferito utilizzare uno pseudonimo. Parlare di questi incidenti richiede molta forza perché alcuni li chiamano "zone grigie" ma sono tutt’altro che grigie. Questi comportamenti sono poco professionali, violenti e possono distruggere irreparabilmente la percezione di una persona di se stessa e della sua carriera. Ho condiviso per mostrare solidarietà, per esprimere la mia fede in loro. Plaudo al Guardian e ai suoi giornalisti per aver indagato e pubblicato questa storia».

Clarke ha negato tutte le affermazioni del Guardian tranne una e ha detto in una dichiarazione: «In 20 anni di carriera ho messo l’inclusività e la diversità in prima linea nel mio lavoro e non ho mai ricevuto reclami contro di me. Se qualcuno che ha lavorato con me si è mai sentito a disagio o mancato di rispetto, mi scuso sinceramente». In una lettera di 29 pagine, i suoi avvocati hanno detto che nega categoricamente tutte le altre accuse, da tutte le 20 donne, in alcuni casi mettendo in dubbio la loro credibilità e negano che il loro cliente sia un predatore sessuale seriale.

Gina Powell, invece, che ha lavorato per Clarke come produttrice tra settembre 2014 e marzo 2017, producendo Brotherhood, ha detto al Guardian che Clarke l’avrebbe costantemente molestata, in un’occasione dicendole che, quando l’aveva assunta, aveva programmato di “scoparla e licenziarla” prima di decidere di tenerla. Afferma anche che Clarke si sarebbe vantato di archiviare foto e video sessualmente espliciti sul suo disco rigido, compresi i filmati che le aveva detto di aver girato segretamente durante le audizioni in cui c'erano delle donne nude.

Powell dice che una volta Clarke le ha mostrato un video registrato di nascosto di una di queste audizioni anche con Jahannah James, un’attrice in Brotherhood. Powell ha raccontato a quattro persone delle presunte riprese segrete di Clarke, che hanno confermato la conversazione al Guardian. Includono James, il suo amico, a cui ha raccontato l’incidente nell’inverno del 2017, in un pub nel sud di Londra. L’audizione della donna nuda era avvenuta più di quattro anni prima, per il film Legacy. Powell è stato in grado di descrivere l’esatto taglio di capelli che James aveva in quel momento, i suoi capelli sono solitamente lunghi e biondi, ma li aveva tagliati corti e tornati al suo castano naturale.

James ricorda che Clarke l’aveva convinta a fare un provino per il ruolo. Era stata titubante. Aveva solo 23 anni ed era appena uscita dalla scuola di recitazione. Ma Clarke la persuase, spiegandole che l’audizione nuda non sarebbe stata filmata; un’e-mail dal suo agente ha confermato questo accordo. «Mi è stato detto al 100% che non sarebbe stato filmato» ha detto la James. L’audizione è stata mortificante, ricorda, tanto che dopo ha ritirato la sua richiesta del ruolo; non voleva che uno dei suoi primi lavori di recitazione fosse un nudo. Il Guardian ha parlato con due amici di Powell e James che erano presenti anche nel pub quel giorno e ha ricordato lo scambio di parole: «Ero così sconvolta», ricorda James. «Adesso, anni dopo, piango ancora quando ne parlo».

Noel Clarke in "Doctor Who”

Clarke invece nega di aver mai filmato di nascosto audizioni nude o di aver condiviso tali filmati con Powell. Un direttore del casting che era presente all’audizione di James ha detto che non c’era «assolutamente modo che Clarke filmasse di nascosto, anche a sua insaputa. È sempre stato un bravo ragazzo».

Il Guardian ha contattato altri che hanno lavorato con Clarke che hanno rifiutato di commentare o hanno parlato positivamente di lui. Includono una truccatrice che ha detto di aver avuto «un ottimo rapporto di lavoro con Noel» sui progetti a cui avevano lavorato insieme, e un attore che ha detto che le accuse di cattiva condotta non coincidono con le esperienze avute con Clarke, che ha descritto come «generoso e solidale».

Altre accuse arrivano anche dalla produttrice cinematografica norvegese Synne Seltveit che ha incontrato Clarke nel luglio 2015 al club privato Soho House di Londra, dove si tenevano riunioni per il film Unstoppable. Clarke e un amico avevano biglietti Vip per un incontro di arti marziali miste UFC a Glasgow e invitarono Powell e Seltveit. All’afterparty, dice Seltveit, Clarke le ha schiaffeggiato le natiche. «Non mi è piaciuto» ha detto. Il 23 luglio 2015, Seltveit ha inviato un’e-mail dal suo account della società di produzione, ringraziando comunque Clarke che ha risposto, dal suo account: «È stato un piacere conoscerti. Mi piacerebbe lavorare con te un giorno».

Poi arrivò una seconda e-mail: «Ti ho inviato degli Snapchat. Dare un’occhiata». Quando Seltveit ha controllato Snapchat, Clarke le aveva inviato una foto di un pene nudo ed eretto.

Clarke invece nega di aver schiaffeggiato il sedere di Seltveit e ha detto che non ricordava di averle inviato una foto non richiesta del suo pene. I suoi avvocati hanno detto che era “altamente improbabile” che Clarke avesse condiviso un’immagine del genere. Ma la Seltveit ha mostrato al Guardian una copia della “foto del pene”, che è stata condivisa con lei da Clarke.