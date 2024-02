Michael J. Fox in sedia a rotelle sul palco del Bafta: il Parkinson e il tumore, così ha nascosto la malattia per 7 anni

La star di Ritorno al futuro Michael J Fox, affetto dal morbo di Parkinson, ha fatto un'apparizione a sorpresa ai Bafta per consegnare il premio per il miglior film. L'attore 62enne è salito sul palco su una sedia a rotelle ma ha insistito per salire sul podio per consegnare il premio a Oppenheimer di Christopher Nolan. Fox ha ricevuto una standing ovation. Aveva 29 anni nel 1991 quando gli fu diagnosticato il morbo di Parkinson ma ha nascosto la malattia per 7 anni. L'anno scorso ha pubblicato un documentario su Apple TV+ sulla sua carriera e sulla convivenza con questa devastante malattia, che gli è valso la nomination ai BAFTA.

Seeing Michael J. Fox on stage at the @BAFTA Awards has had me in floods of tears after my dad sadly lost his battle with Parkinson’s . Michael you are a legend ! Thank you❤️pic.twitter.com/ITzV71XvQW — Matthew Ashton (@matthew__ashton) February 18, 2024

Il parkinson

Da quando gli è stata diagnosticata la malattia, Fox è stato elogiato per il suo instancabile lavoro di raccolta fondi nel tentativo di trovare una cura per il morbo di Parkinson.

Ha fondato la Michael J. Fox Foundation per sostenere gli sforzi di ricerca. La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa che provoca tremori e, quando la malattia è maturata, la perdita delle capacità motorie. In una sincera intervista con la rivista People nel 2018, ha raccontato di come ha iniziato a bere dopo la diagnosi devastante e dell'effetto che ha avuto sul suo matrimonio con l'attrice americana Tracy Pollan. Fox ha detto che beveva molto e nascondeva le bottiglie di vino a sua moglie perché trovava troppo difficile affrontare la sua nuova malattia. «Mi stavo isolando dalla mia famiglia», ha detto la star di Teen Wolf. Sua moglie ha aggiunto: «È stato spaventoso perché non sai come andrà a finire».

Il tumore



Quindi l'attore ha deciso che la sua strada sarebbe stata quella di aiutare gli altri e ha lanciato la sua fondazione per raccogliere fondi per la ricerca sul Parkinson. Fox si è ritirato dalla recitazione nel 2020 a causa dei suoi sintomi e ha confessato che la vita con il Parkinson «sta diventando più dura; ogni giorno diventa più dura», in un'intervista con la CBS Sunday Mornings l'anno scorso. Oltre ad affrontare la malattia incurabile, nel corso degli anni l'attore ha avuto anche altri gravi problemi di salute e lesioni. «Ho subito un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Avevo un tumore alla colonna vertebrale. Ed è stato benigno, ma mi ha incasinato la camminata. E poi, ha iniziato a rompere delle cose. Ho rotto un braccio, un gomito. Mi sono rotto la faccia e la mano». Da quando gli è stata diagnosticata la malattia, è stato elogiato per il suo instancabile lavoro di raccolta fondi nel tentativo di trovare una cura per il morbo di Parkinson.

Così ha nascosto la malattia per 7 anni



L'attore ha raccontato che per molti anni «nessuno al di fuori della mia famiglia» sapeva della sua diagnosi e ha preso delle pillole per "nascondere" i suoi sintomi. L'attore non ha specificato se si trattasse di farmaci ricreativi o da prescrizione con cui si stava automedicando. A novembre, Fox ha rivelato di "non temere la morte" mentre rifletteva sulla sua battaglia trentennale contro il morbo di Parkinson in una sincera intervista con Town & Country. Ha detto:«'Un giorno rimarrò senza benzina. Un giorno dirò semplicemente: "Non succederà. Oggi non esco. Ho 62 anni. Certamente, se dovessi morire domani, sarebbe prematuro, ma non sarebbe inaudito. E quindi no, non lo temo». Riflettendo su ciò che lo spaventa, la leggenda di Hollywood ha ricordato la sicurezza di sua moglie, Tracy Pollan, e dei loro quattro figli: Sam, Aquinnah, Schuyler ed Esme. «Tutto ciò che metterebbe in pericolo la mia famiglia»