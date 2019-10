Joaquin Phoenix, l'attore di Joker vittima di uno spaventoso incidente stradale

Grazie alla sua interpretazione da protagonista in Joker, Joaquin Phoenix è senza ombra di dubbio l'attore del momento. In uno dei momenti più felici della sua carriera, però, l'attore ha avuto un grosso spavento a causa di un incidente stradale da cui è uscito miracolosamente illeso

Barefoot #JoaquinPhoenix arriving at karate class in Los Angeles after hitting a parked paramedics truck in West Hollywood and confessing to the accident. DETAILS AND PICTURES (tap link)https://t.co/OG4AcQpIn1 — Hollywood Pipeline (@HlywdPipeline) October 12, 2019

Joaquin Phoenix, 45 anni tra due settimane, è stato infatti protagonista di un tremendo impatto con un mezzo dei vigili del fuoco a Los Angeles. L'attore, a bordo di una Tesla all'interno di un parcheggio, ha preso una curva a velocità troppo elevata, finendo per perdere il controllo dell'auto e schiantarsi contro un veicolo pesante dei pompieri. Lo riporta TMZ.



L'auto guidata da Phoenix è andata quasi completamente distrutta, ma l'attore ne è uscito miracolosamente illeso ed è stato in grado di scendere dall'auto sulle proprie gambe e contattare vigili del fuoco e polizia per denunciare il sinistro. Successivamente, un'ambulanza ha accompagnato Joaquin Phoenix in ospedale per alcuni accertamenti, ma l'attore è stato dimesso poco dopo.

Cresciuto in una comunità hippie insieme ai genitori e ai suoi quattro fratelli (tra cui River, talento purissimo stroncato prematuramente da una overdose di eroina), Joaquin Phoenix è destinato a fare incetta di premi grazie al ruolo da protagonista in Joker. Una svolta importante per l'attore, anche grazie ad un radicale cambiamento dei comportamenti sul set e davanti a critica e stampa.

